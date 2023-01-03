Увеличение прожиточного минимума повлекло за собой изменение тарифной сетки по уплате пенсионного сбора.

С 1 января изменен размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто. Сейчас прожиточный минимум составляет 2684 грн., а это на 203 грн. больше, чем было в 2022 году.

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То есть с 1 января при первой регистрации автомобиля на территории Украины независимо от того, новая машина или подержанная необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. На картинке все о стоимости легкового авто и связанных с ним ставках указанного сбора.