Збільшення прожиткового мінімуму потягнуло за собою зміну тарифної сітки зі сплати пенсійного збору.

З 1 січня змінено розмір прожиткового мінімуму, а відтак і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто. Зараз прожитковий мінімум становить 2684 грн, а це на 203 грн більше, ніж було в 2022 році.

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Тобто з 1 січня при першій реєстрації автомобіля на території України, незалежно від того, нова машина чи вживана необхідно сплатити визначену вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. На картинці все про вартість легкового авто і пов`язані з ним ставки зазначеного збору.