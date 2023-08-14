Правительство изменило процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь это можно делать без присутствия понятых.

Утверждены изменения в Порядок временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранение и Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств и их хранения, сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Расширены перечни оснований временного задержания транспортных средств и их доставки на специальную площадку.

Внедрено составление акта осмотра и временного задержания транспортного средства без присутствия понятых, в случае фиксации обстоятельств в режиме фотосъемки (видеозаписи).