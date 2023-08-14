Уряд змінив процедуру тимчасового затримання транспортних засобів. Тепер забирати авто зможуть без присутності понятих.

Затверджено зміни до Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання і до Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Розширено переліки підстав тимчасового затримання транспортних засобів та їх доставлення на спеціальний майданчик.

Запроваджено складання акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу без присутності понятих, у разі фіксації обставин у режимі фотозйомки (відеозапису).