Изобрели принципиально новый ДВС для зарядки электромобилей: видео

Двигатели внутреннего сгорания будут с нами еще долго. Это касается как Украины, в которой сейчас огромные проблемы с электричеством, так и общего мирового тренда – почти все производители автомобилей не спешат с электрификацией.

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Такие автопроизводители, как Toyota, объявили о новых инвестициях в бензиновые силовые агрегаты, тогда как венчурные компании, такие как Avadi, радикально переделывают их под запросы "зеленых". Новый прототип двигателя Avadi переосмысливает роторный мотор, заменяя вращающийся треугольник на цилиндрический поршень, который вращается вокруг своей оси.

Четырехтактный двигатель объемом 0,25 л имеет два независимых самобалансирующихся шатуна, которые присоединяют один вращающийся поршень к паре шестерен. Они работают подобно ножницам, чтобы облегчить вращение. Шестерни крутятся по фиксированному зубчатому венцу в картере, что приводит к более легкому, мощному двигателю с меньшим количеством движущихся частей, чем в традиционном.

Компания считает, что ее новую конструкцию двигателя можно будет использовать в нескольких вариантах, включая легковые автомобили, но мы не должны ожидать, что он сэкономит энергию сгорания. Авади уверяет, что двигатель может быть бортовым генератором электроэнергии для электромобилей. Он имеет очень скромные габариты и вес и с объемом 0,25 л имеет 15,8 лошадиных сил. Этого может быть недостаточно, чтобы пополнить мощный аккумулятор, но это лишь прототип, который может быть масштабирован.

Поскольку продажи электромобилей замедляются, автопроизводители выпускают новые гибриды, которые используют бортовые генераторы, такие как Mazda MX-30 и новый Ram 1500 Ramcharger. Для подзарядки батареи кроссовера Mazda использует 0,83-литровый роторный двигатель мощностью 74 лошадиные силы. Ram пошел чуть дальше в силовом отделе, установив 174-сильный 3,6-литровый двигатель V-6 в свой гибридный пикап, но оба являются доказательством того, что автопроизводители играют с конфигурациями силовой установки.

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Двигатель пока является лишь прототипом, но Avadi сообщает на своем веб-сайте, что ожидает "возможности доставки двигателей потребителям в ближайшем будущем". Даже если мы никогда не увидим его в легковом автомобиле, он мог бы двигать другую технику: квадроциклы, дроны, газонокосилки, многочисленные транспортные средства для отдыха и тому подобное.