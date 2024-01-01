Винайшли принципово новий ДВЗ для зарядки електромобілів: відео

Двигуни внутрішнього згоряння будуть з нами ще довго. Це стосується як України, у якій зараз величезні проблеми з електрикою, так і загального світового тренду – майже усі виробники автомобілів не поспішають з електрифікацією.

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Такі автовиробники, як Toyota, оголосили про нові інвестиції в бензинові силові агрегати, тоді як венчурні компанії, такі як Avadi, радикально переробляють їх під запити «зелених». Новий прототип двигуна Avadi переосмислює роторний мотор, замінюючи обертовий трикутник на циліндричний поршень, який обертається навколо своєї осі.

Чотиритактний двигун об’ємом 0,25 л має два незалежні самобалансуючі шатуни, які приєднують один обертовий поршень до пари шестерень. Вони працюють подібно до ножиць, щоб полегшити обертання. Шестерні крутяться по фіксованому зубчастому вінці в картері, що призводить до легшого, потужнішого двигуна з меншою кількістю рухомих частин, ніж у традиційному.

Компанія вважає, що її нову конструкцію двигуна можна буде використовувати в кількох варіантах, включаючи легкові автомобілі, але ми не повинні очікувати, що він заощадить енергію згоряння. Аваді запевняє, що двигун може бути бортовим генератором електроенергії для електромобілів. Він має дуже скромні габарити та вагу і з об’ємом 0,25 л має 15,8 кінських сил. Цього може бути недостатньо, щоб поповнити потужний акумулятор, але це лише прототип, який може бути масштабовано.

Оскільки продажі електромобілів сповільнюються, автовиробники випускають нові гібриди, які використовують бортові генератори, як-от Mazda MX-30 і новий Ram 1500 Ramcharger. Для підзарядки батареї кросовера Mazda використовує 0,83-літровий роторний двигун потужністю 74 кінські сили. Ram пішов трохи далі в силовому відділі, встановивши 174-сильний 3,6-літровий двигун V-6 у свій гібридний пікап, але обидва є доказом того, що автовиробники грають із конфігураціями силової установки.

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Двигун наразі є лише прототипом, але Avadi повідомляє на своєму веб-сайті, що очікує «можливості доставки двигунів споживачам у найближчому майбутньому». Навіть якщо ми ніколи не побачимо його в легковому автомобілі, він міг би рухати іншу техніку: квадроцикли, дрони, газонокосарки, численні транспортні засоби для відпочинку тощо.