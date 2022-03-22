Буковинский предприниматель производит багги высокой проходимости для защитников украинского государства.

Такие машины могут помочь бойцам быстро доставить оружие или забрать раненого с места, где обычный автомобиль не проедет. Делает машины за деньги волонтеров.

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Легкий и быстрый автомобиль сверхвысокой проходимости может быть полезным при срочной доставке небольших грузов и медикаментов. Также с его помощью можно эвакуировать раненых. Изготовление одного такого автомобиля обходится около 5 тысяч долларов.