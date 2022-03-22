Буковинський підприємець виготовляє баггі високої прохідності для захисників української держави.

Такі машини можуть допомогти бійцям швидко доставити зброю чи забрати пораненого з місця, де звичайний автомобіль не проїде. Робить машини за гроші волонтерів.

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Легкий та швидкий автомобіль надвисокої прохідності може бути корисним при терміновій доставці невеликих вантажів та медикаментів. Також за його допомогою можна евакуювати поранених. Виготовлення одного такого автомобіля обходиться близько 5 тисяч доларів.