Украинский блогер The Q сделал макет автомобиля smart, использовав несколько рулонов пасты для 3-D ручки.

Чтобы сделать макет автомобиля smart for two в натуральную величину, энтузиасту понадобились проволока, алюминиевые трубки и 3-D ручка с несколькими бухтами пластика.

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Сначала блогер сделал корпус машины – для этого в алюминиевые трубки просунул проволоку, после чего согнул их в нужную форму. Элементы прикреплены между собой обычным скотчем. Так получилась "рама" машины.

Колеса автомобиля сделаны в два этапа. Сначала склеен макет колеса из гофрокартона – вырезаны "шины", а затем к ним приклеены диски. Далее на макет нанесен рисунок 3-D ручкой пастой черного цвета. Диски сделаны аналогичным методом из белого пластика. Несколько элементов колеса скреплены также пастой 3-D ручки.

Чтобы сделать кузов "смарта", тоже пришлось делать макет из картона. Средняя часть соединена со "скелетом", на которое крепились "стекло" и другие элементы "кузовщины" – бампер, крылья, двери желтого цвета. Эти элементы крепились между собой и к "раме" с помощью стяжек. Лишь несколько элементов этого "Смарта" были настоящими – номерной знак и логотип.

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