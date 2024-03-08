Український блогер The Q зробив макет автомобіля smart, використавши кілька рулонів пасти для 3-D ручки.

Щоб зробити макет автомобіля smart for two в натуральну величину, ентузіасту знадобились дріт, алюмінієві трубки та 3-D ручка з кількома бухтами пластику.

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Спочатку блогер зробив корпус машини – для цього у алюмінієві трубки просунув дріт, після чого зігнув їх у потрібну форму. Елементи прикріплені між собою звичайним скотчем. Так вийшла ”рама” машини.

Колеса автомобіля зроблені у два етапи. Спочатку склеєно макет колеса з гофрокартону – вирізані “шини”, а потім до них приклеєні диски. Далі на макет нанесений малюнок 3-D ручкою пастою чорного кольору. Диски зроблені аналогічним методом з білого пластику. Кілька елементів колеса скріплені також пастою 3-D ручки.

Щоб зробити кузов “смарта”, теж довелось робити макет з картону. Середня частина з’єднана зі “скелетом”, на яке кріпились “скло” та інші елементи “кузовщини” – бампер, крила, двері жовтого кольору. Ці елементи кріпились між собою та до “рами” за допомогою стяжок. Лише кілька елементів цього “Смарту” були справжніми – номерний знак та логотип.

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