Изобретен новый способ контроля трезвости водителей

На выставке CES 2026, которая состоится с 6 по 9 января в Лас-Вегасе, компания trinamiX представит комплекс инновационных сенсорных решений для автомобильной отрасли.

Читайте также: Сколько водителей лишены "прав" из-за вождения в нетрезвом виде

Экспозиция будет демонстрировать технологии для мониторинга водителя и пассажиров, биометрической аутентификации а также новые методы взаимодействия с транспортом.

Одной из центральных новинок станет миниатюрная система измерения содержания алкоголя в крови на основе ближней инфракрасной спектроскопии. Решение позволяет осуществить проверку уровня алкоголя одним нажатием кнопки - без мундштуков, выдоха или контактных датчиков.

Технология предназначена для встраивания в транспортные средства и ориентирована на повышение безопасности дорожного движения. Она может использоваться как часть систем доступа, старта двигателя или мониторинга состояния водителя. На CES 2026 будет доступна живая демонстрация, а для заинтересованных компания предлагает информационный документ с техническими деталями.