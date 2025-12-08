Винайдено новий спосіб контролю тверезості водіїв

На виставці CES 2026, яка відбудеться з 6 по 9 січня у Лас-Вегасі, компанія trinamiX презентує комплекс інноваційних сенсорних рішень для автомобільної галузі.

Експозиція демонструватиме технології для моніторингу водія та пасажирів, біометричної автентифікації а також нові методи взаємодії з транспортом.

Однією з центральних новинок стане мініатюрна система вимірювання вмісту алкоголю в крові на основі ближньої інфрачервоної спектроскопії. Рішення дає змогу здійснити перевірку рівня алкоголю одним натисканням кнопки — без мундштуків, видиху чи контактних датчиків.

Технологія призначена для вбудовування у транспортні засоби та орієнтована на підвищення безпеки дорожнього руху. Вона може використовуватися як частина систем доступу, старту двигуна чи моніторингу стану водія. На CES 2026 буде доступна жива демонстрація, а для зацікавлених компанія пропонує інформаційний документ із технічними деталями.