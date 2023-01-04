Внешне коляска почти ничем не отличается от обычной, но имеет очень много уникальных функций.

На выставке электроники CES в Лас-Вегасе ежегодно показывают не только гаджеты и роботы, но и другие "умные" вещи. Среди них – инновационная коляска на основе искусственного интеллекта с возможностью автономного управления. Ее создал стартап из Ванкувера, Канада.

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Умная коляска под названием Элла использует робототехнику и машинное обучение, чтобы повысить безопасность, удобство и комфорт, а также сделать жизнь современных родителей немного легче. Коляска имеет такие функции, которые присущи современным электромобилям: круиз-контролем "без рук", вспомогательным торможением, автоматической парковкой и т.д.

Коляска весом 13,6 кг имеет систему привода с двойным двигателем, которая помогает ей передвигаться по крутым улочкам или тротуарам, поверхностью с ямами выбоинами.

В коляску Ella встроили датчики, предупреждающие водителя, если этот транспорт может столкнуться с препятствиями или потенциальной опасностью: приближение автомобилей, велосипедов или скутеров.

Еще одна интересная функция – многоуровневая тормозная система, которая разумно остановит коляску, если ее оставить без присмотра.

Эта умная коляска оснащена расширенной системой помощи водителю (ADAS), которая может управлять самостоятельно. Правда, эта функция может использоваться только если внутри нет ребенка. Это очень удобно в те моменты, когда ребенок решил побыть на руках или перейти несколько шагов самостоятельно. Коляска точно не уйдет от вас, поскольку чувствует расстояние до толкателя и применит автоматические тормоза, если вы отстаете.

Конечно, в этой интеллектуальной коляске существует режим укачивания, который призван успокоить и расслабить вашего ребенка, а вам дать минуту отдыха.

Кроме ребенка, Элла легко может транспортировать до шести пакетов с продуктами.

Весной компания запустит кампанию на Kickstarter для Ella (предварительные заказы), а к моменту запуска коляска будет стоить около 3300 долларов.