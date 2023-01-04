Зовні коляска майже нічим не відрізняється від звичайної, однак має дуже багато унікальних функцій.

На виставці електроніки CES в Лас-Вегасі щорічно показують не лише гаджети та роботи, але й інші “розумні” речі. Серед них – інноваційна коляска на основі штучного інтелекту з можливістю автономного керування. Її створив стартап із Ванкувера, Канада.

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Розумна коляска під назвою «Елла» використовує робототехніку та машинне навчання, щоб підвищити безпеку, зручність і комфорт, а також зробити життя сучасних батьків трохи легшим. Коляска має такі функції, які притаманні надсучасним електромобілям: круїз-контролем “без рук”, допоміжним гальмуванням, автоматичним паркуванням тощо.

Коляску вагою 13,6 кг має систему приводу з подвійним двигуном, яка допомагає їй пересуватися крутими вуличками чи тротуарами, поверхнею з ямами вибоїнами.

В коляску Ella вбудували датчики, які попереджають людину-водія, якщо цей транспорт може стикнутись з перешкодами або потенційною небезпекою: наближення автомобілів, велосипедів або скутерів.

Ще одна цікава функція — багаторівнева гальмівна система, яка розумно зупинить коляску, якщо її залишити без нагляду.

Ця розумна коляска оснащена розширеною системою допомоги водієві (ADAS), яка може керувати самостійно. Щоправда, ця функція може буде використана лише якщо всередині немає дитини. Це дуже зручно в ті моменти, коли дитина вирішила побути на руках або перейти кілька кроків самостійно. Коляска точно не втече від вас, оскільки відчуває відстань до штовхача та застосує автоматичні гальма, якщо ви відстаєте.

Звичайно, у цій інтелектуальній колясці існує режим заколисування, який покликаний заспокоїти та розслабити вашу дитину, а вам дати хвилину відпочинку.

Окрім дитини, Елла з легкістю може транспортувати до шести пакетів з продуктами.

Навесні компанія запустить кампанію на Kickstarter для Ella (попередні замовлення), а на момент запуску коляска коштуватиме близько 3300 доларів.