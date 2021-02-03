Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, который изменяет порядок проведения экзаменов на получение "водительского удостоверения". Кроме этого законопроект предусматривает изучение теории по ПДД в общеобразовательных школах.

Проект закона со сложным названием "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно имплементации законодательства Европейского Союза о порядке допуска к управлению транспортными средствами" имеет целью внесения значительных изменений в процедуру обучения водителей и сдачи экзаменов на получение "удостоверения водителя".

Читайте также: Перерегистрацию автомобилей можно будет осуществить через "электронный кабинет водителя"

Если коротко, то изучать теорию будущие водители смогут самостоятельно, а принимать экзамен по вождению будут специальные "Экзаменаторы по вождению".

Экзаменатор по вождению – это уполномоченное государством физическое лицо, которое практически оценивает и предоставляет персональный вывод о способности лиц к безопасному управлению транспортными средствами соответствующей категории или типа. Такой вывод является основанием для выдачи водительского удостоверения.

Однако законопроект 3569 содержит и еще одну важную новацию: знаниям ПДД детей предлагают обучать в школах. Часть третью статьи 20 Закона Украины "О дорожном движении" предлагают изложить в следующей редакции:

"Развитие у детей навыков безопасного поведения на дорогах начинается в дошкольных учебных заведениях с трехлетнего возраста. В учреждениях общего среднего образования начального и базового уровня обучения учащихся Правилам дорожного движения осуществляется с учетом требований части первой настоящей статьи. В учреждениях общего среднего образования III степени, профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования обучение учащихся проводится по программам подготовки водителей категорий A1, A, B1, B (одной или несколькими из них)".