Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроект. який змінює порядок проведення екзаменів на отримання "посвідчення водія". Окрім цього законопроект передбачає вивчення теорії з ПДР у загальноосвітніх школах.

Проект закону зі складною названою "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо імплементації законодавства Європейського Союзу про порядок допуску до керування транспортними засобами" має на меті внесення значних змін в процедуру навчання водіїв та здачі екзаменів на отримання "посвідчення водія".

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Якщо коротко, то вивчати теорію майбутні водії зможуть самостійно, а приймати іспит з водіння будуть спеціальні "Екзаменатори з водіння".



Екзаменатор з водіння – це уповноважена державою фізична особа, яка практично оцінює та надає персональний висновок щодо здатності осіб до безпечного керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу. Такий висновок є підставою для видачі посвідчення водія.

Проте законопроект 3569 містить і ще одну важливу новацію: знанням ПДД дітей пропонують навчати в школах. Частину третю статті 20 Закону України “Про дорожній рух” пропнують викласти в наступній редакції:

"Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У закладах загальної середньої освіти початкового та базового рівня навчання учнів Правил дорожнього руху здійснюється з урахуванням вимог частини першої цієї статті. У закладах загальної середньої освіти III ступеня, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти навчання учнів проводиться за програмами підготовки водіїв категорій A1, A, B1, B (однією або кількома з них)".