Мост, провалившийся под фурой, опять отстроили

Работы там начались еще в августе. Там это искусственное сооружение в июне разрушилось под весом грузового автомобиля. Его полная масса превысила допустимый вес транспортного средства и вышла за пределы пропускной способности самого моста.

Поскольку для логистики громад всего региона эта переправа имеет огромное значение, то был устроен временный объезд места ремонта. Работы велись в активном режиме. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

Мостовые бетонные опоры и металлические элементы, из которых состоит новый мост, уже устроено. Сейчас дорожники работают на подходах к мосту: укрепляют основание дороги, устраивают нижний и верхний слои дорожного покрытия.

Практически на этом объекте строители наводят последние штрихи благоустройства подъезда, установление знаков и все – движение будет открыто. Фото: Минразвития громад

Металлические модульные конструкции для нового путепровода предоставлены на безвозмездной основе Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в рамках проекта "Программа экстренного восстановления".

С восстановлением движения на этом участке трассы здесь откроется полноценное сообщение, поскольку сейчас много транспорта выбирает альтернативные пути. До закрытия переправы здесь ежедневно проходило около 10 000 транспортных средств.