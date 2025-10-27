Міст, що провалився під фурою, знову відбудували

Роботи там розпочалися ще у нинішньому серпні. Там ця штучна споруда у червні зруйнувалася під вагою вантажного автомобіля. Його повна маса перевищила допустиму вагу транспортного засобу та вийшла за межі пропускної здатності самого мосту.

Оскільки для логістики громад всього регіону ця переправа має величезне значення, то було влаштовано тимчасовий об’їзд місця ремонту. Роботи велися в активному режимі. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Мостові бетонні опори та металеві елементи, з яких складається новий міст, вже влаштовано. Наразі дорожники працюють на підходах до мосту: укріплюють основу дороги, влаштовують нижній та верхній шари дорожнього покриття.

Практично на цьому об'єкті будівельники наводять останні штрихи впорядкування під'їзду, встановлення знаків і все – рух буде відкрито. Фото: Мінрозвитку громад

Металеві модульні конструкції для нового шляхопроводу надані на безоплатній основі Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) в рамках проєкту "Програма екстреного відновлення".

З відновленням руху на цій ділянці траси тут відкриється повноцінне сполучення, оскільки нині багато транспорту обирає альтернативні шляхи. До закриття переправи тут щодня проходило майже 10 000 транспортних засобів.