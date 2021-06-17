Швейцарский производитель драгоценных часов Jacob and Co. представил новые часы под названием Fast & Furious Twin Turbo в честь девятой части саги.

Хотя часы от Jacob & Co выходят одновременно с фильмом "Форсаж 9: Безудержная сага", он украшен изображениями из первого фильма. Хронометр сочетает двойной трехосный турбийон, хронограф-монопушер и калькулятор разницы во времени.

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Вдохновленный аэродинамикой гиперкаров, 57-миллиметровый корпус получил сапфировые "стекла" спереди и сзади, которые дают полный обзор сердцебиению часов, 832-компонентного калибра JCFM05. Циферблат украшен изображением из первого фильма "Форсаж", вышедшего в прокат в 2001 году.

Девушка с клетчатыми флагами дает отмашку на старт, а позади нее стоит пара машин, готовых к гонкам. Один из них американский маслкар, а другой – импортный. Внизу можно заметить шкалу запаса горючего с надписью Fuel.



Фото: возможно, тот самый кадр из "Форсаж" 2001 года, который стал основой для изображения на часах Jacob & Co / стоп-кадр

Также часы имеют двойные трехосные турбийоны Twin Turbo Furious, которые движутся с молниеносно быстрой скоростью, точно по 24, 48 и 180 секунд вдоль трех осей вращения, создавая потрясающий визуальный эффект.

Ободок циферблата сделан из редкого материала, который называется Neoralithe, а стрелки покрыты материалом Super-LumiNova. Часы и минуты показывают скелетированные двухцветные стрелки, которые работают от шестерни, соединяется с двойными трехосными турбийона. У большинства минутных ретрансляторов просто указываются часы, четверть часов и минуты, Twin Turbo Furious на самом деле может отражать десятиминутные интервалы после часов и до минут.

Фото: часы Jacob & Co Fast & Furious Twin Turbo / Jacob & Co

Еще одной особенностью, которая выделяет эти часы, является их Monopusher Chronograph. В отличие от обычных хронографов, на которых два толкателя, в этих часах только один. Чтобы изменить контрольное время, используется кривошипная система, расположенная сбоку корпуса, для перемещения цветного, вращающегося диска и центрального цифрового дисплея.

Похоже, при разработке часов мастера решили использовать тот же подход, что и при тюнинге автомобиля, улучшив некоторые аспекты конструкции, ради лучшего времени в гонках на 402 метра.

Jacob & Co Twin Turbo Fast & Furious будет ограничен девятью экземплярами, посвященными 20-летию фильма. Часы можно будет приобрести с 25 июня за 580 тысяч долларов.

Фото: постер “Форсаж 9: Безудержная сага” / Universal