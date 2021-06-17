Швейцарський виробник коштовних годинників Jacob and Co. представив новий годинник під назвою Fast & Furious Twin Turbo на честь дев'ятої частини саги.

Хоча годинник від Jacob & Co виходить одночасно з фільмом “Форсаж 9: Нестримна сага”, він прикрашений зображеннями з першого фільму. Хронометр поєднує подвійний тривісний турбійон, хронограф-монопушер та калькулятор різниці в часі.

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Натхненний аеродинамікою гіперкарів, 57-міліметровий корпус має сапфірові “скельця” спереду та ззаду, які дають повний огляд серцебиття годинника, 832-компонентного калібру JCFM05. Циферблат прикрашений зображенням з першого фільму “Форсаж”, який вийшов у прокат у 2001 році.

Дівчина з картатими прапорами дає відмах на старт, а позаду неї стоїть пара машин, готових до перегонів. Один із них американський маслкар, а інший – імпортний. Внизу можна помітити шкалу запасу пального з написом Fuel.



Фото: можливо, той самий кадр з “Форсаж” 2001 року, який став основою для зображення на годиннику Jacob & Co / стоп-кадр

Також годинник має подвійні тривісні турбійони Twin Turbo Furious, які рухаються з блискавично швидкою швидкістю, точно за 24, 48 та 180 секунд вздовж трьох осей обертання, створюючи приголомшливий візуальний ефект.

Обідок циферблата зроблений з рідкісного матеріалу, який називається Neoralithe, а стрілки покриті матеріалом Super-LumiNova. Години та хвилини показують скелетовані двоколірні стрілки, які працюють від шестерні, що з'єднується з подвійними тривісними турбійонами. У більшості хвилинних ретрансляторів просто вказуються години, чверть годин і хвилини, Twin Turbo Furious насправді може відбивати десятихвилинні інтервали після годин і до хвилин.

Фото: годинник Jacob & Co Fast & Furious Twin Turbo / Jacob & Co

Ще однією особливістю, яка виділяє цей годинник, є його Monopusher Chronograph. На відміну від звичайних хронографів, на яких є два штовхачі, у цього годинника є лише один. Щоб змінити контрольний час, використовується кривошипна система, розташована збоку корпусу, для переміщення кольорового, обертового диска та центрального цифрового дисплея.

Схоже, при розробці годинника майстри вирішили використати той самий підхід, що й при тюнінгу автомобіля, покращивши деякі аспекти конструкції, заради кращого часу в перегонах на 402 метри.

Jacob & Co Twin Turbo Fast & Furious буде обмежений дев'ятьма екземплярами, присвяченими 20-річчю фільму. Годинники можна буде придбати з 25 червня за 580 тисяч доларів.

Фото: постер “Форсаж 9: Нестримна сага” / Universal