Британскому кроссоверу освежили внешность, полностью перекроили салон и модернизировали силовые установки.
Британский автопроизводитель подготовил масштабное обновление для первого в своей истории кроссовера F-Pace, выпускаемого с 2016 года. Усовершенствованный внешний дизайн, совершенно новый интерьер, усовершенствованные системы коммуникации и эффективная электрифицированная силовая установка – впервые для модели.
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Ключевые особенности обновленного Jaguar F-Pace 2021:
- Улучшенный внешний вид: новый дизайн капота, сверхтонкие полностью светодиодные фары, новая решетка радиатора, новые задние фонари и бампер;
- Переосмысленный интерьер: абсолютно новый интерьер отличается изысканными деталями, роскошными материалами и интуитивно понятными технологиями, чтобы создать спокойное пространство в салоне для всех пассажиров;
- Электрифицированные силовые агрегаты: плагин-гибрид (PHEV) и мягкий гибрид (MHEV) для лучшей эффективности и производительности;
- Новейшие дизельные двигатели: следующее поколение 2-литрового, четырехцилиндрового дизельного двигателя Ingenium с турбонаддувом обеспечивает улучшенную эффективность благодаря технологии MHEV;
- Всегда на связи: технологии включают новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro dual-sim, доступную с абсолютно новым 11,4-дюймовым изогнутым сенсорным экраном с высоким разрешением;
- Всегда в курсе: функция обновления программного обеспечения “по воздуху” обеспечивает бесперебойную и удаленную модернизацию софта;
- Покой и комфорт пассажиров: система поглощения шума от дороги InnovativeActive и ионизация воздуха в салоне с фильтрацией PM2,5 для захвата сверхтонких частиц и аллергенов;
- Доступен для заказа: новый Jaguar F-PACE стоит от 40 860 в Великобритании.
Фото: Jaguar F-Pace 2021 / Jaguar
Агрегат PHEV использует четырехцилиндровый бензиновый силовой агрегат и имеет отдачу в 404 л. с. и способен двигать автомобиль на чистом электричестве на расстояние до 53 км. С таким мотором Jaguar F-Pace P400e ускоряется с места до 100 км/ч за 5,3 секунды. Шестицилиндровый бензиновый и дизельный двигатели MHEV базируются на новых 3-литровых R6 серии Ingenium мощностью в 340 л. с. и 400 л. с.
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