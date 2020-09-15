Британскому кроссоверу освежили внешность, полностью перекроили салон и модернизировали силовые установки.

Британский автопроизводитель подготовил масштабное обновление для первого в своей истории кроссовера F-Pace, выпускаемого с 2016 года. Усовершенствованный внешний дизайн, совершенно новый интерьер, усовершенствованные системы коммуникации и эффективная электрифицированная силовая установка – впервые для модели.

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Ключевые особенности обновленного Jaguar F-Pace 2021:

Улучшенный внешний вид: новый дизайн капота, сверхтонкие полностью светодиодные фары, новая решетка радиатора, новые задние фонари и бампер;

новый дизайн капота, сверхтонкие полностью светодиодные фары, новая решетка радиатора, новые задние фонари и бампер; Переосмысленный интерьер: абсолютно новый интерьер отличается изысканными деталями, роскошными материалами и интуитивно понятными технологиями, чтобы создать спокойное пространство в салоне для всех пассажиров;

абсолютно новый интерьер отличается изысканными деталями, роскошными материалами и интуитивно понятными технологиями, чтобы создать спокойное пространство в салоне для всех пассажиров; Электрифицированные силовые агрегаты: плагин-гибрид (PHEV) и мягкий гибрид (MHEV) для лучшей эффективности и производительности;

плагин-гибрид (PHEV) и мягкий гибрид (MHEV) для лучшей эффективности и производительности; Новейшие дизельные двигатели: следующее поколение 2-литрового, четырехцилиндрового дизельного двигателя Ingenium с турбонаддувом обеспечивает улучшенную эффективность благодаря технологии MHEV;

следующее поколение 2-литрового, четырехцилиндрового дизельного двигателя Ingenium с турбонаддувом обеспечивает улучшенную эффективность благодаря технологии MHEV; Всегда на связи: технологии включают новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro dual-sim, доступную с абсолютно новым 11,4-дюймовым изогнутым сенсорным экраном с высоким разрешением;

технологии включают новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro dual-sim, доступную с абсолютно новым 11,4-дюймовым изогнутым сенсорным экраном с высоким разрешением; Всегда в курсе: функция обновления программного обеспечения “по воздуху” обеспечивает бесперебойную и удаленную модернизацию софта;

функция обновления программного обеспечения “по воздуху” обеспечивает бесперебойную и удаленную модернизацию софта; Покой и комфорт пассажиров: система поглощения шума от дороги InnovativeActive и ионизация воздуха в салоне с фильтрацией PM2,5 для захвата сверхтонких частиц и аллергенов;

система поглощения шума от дороги InnovativeActive и ионизация воздуха в салоне с фильтрацией PM2,5 для захвата сверхтонких частиц и аллергенов; Доступен для заказа: новый Jaguar F-PACE стоит от 40 860 в Великобритании.

Фото: Jaguar F-Pace 2021 / Jaguar

Агрегат PHEV использует четырехцилиндровый бензиновый силовой агрегат и имеет отдачу в 404 л. с. и способен двигать автомобиль на чистом электричестве на расстояние до 53 км. С таким мотором Jaguar F-Pace P400e ускоряется с места до 100 км/ч за 5,3 секунды. Шестицилиндровый бензиновый и дизельный двигатели MHEV базируются на новых 3-литровых R6 серии Ingenium мощностью в 340 л. с. и 400 л. с.

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