Британському кросоверу освіжили зовнішність, повністю перекроїли салон та модернізували силові установки.

Британський автовиробник підготував масштабне оновлення для першого в своїй історії кросовера F-Pace, що випускається з 2016 року. Вдосконалений зовнішній дизайн, абсолютно новий інтер’єр, вдосконалені системи комунікації та ефективна електрифікована силова установка – вперше для моделі.

Також цікаво: Hyundai Tucson 2021-2022 представлений офіційно: характеристики, ціни, фото, відео

Ключові особливості оновленого Jaguar F-Pace 2021:

Покращений зовнішній вигляд: новий дизайн капота, надтонкі повністю світлодіодні фари, нова решітка радіатора, нові задні ліхтарі та бампер;

новий дизайн капота, надтонкі повністю світлодіодні фари, нова решітка радіатора, нові задні ліхтарі та бампер; Переосмислений інтер’єр: абсолютно новий інтер’єр вирізняється вишуканими деталями, розкішними матеріалами та інтуїтивно зрозумілими технологіями, щоб створити спокійний простір у салоні для всіх мешканців;

абсолютно новий інтер’єр вирізняється вишуканими деталями, розкішними матеріалами та інтуїтивно зрозумілими технологіями, щоб створити спокійний простір у салоні для всіх мешканців; Електрифіковані силові агрегати: плагін-гібрид (PHEV) та м’який гібрид (MHEV) для кращої ефективності та продуктивності;

плагін-гібрид (PHEV) та м’який гібрид (MHEV) для кращої ефективності та продуктивності; Найновіші дизельні двигуни: наступне покоління 2-літрового, чотирициліндрового дизельного двигуна Ingenium з турбонаддувом забезпечує покращену ефективність завдяки технології MHEV;

наступне покоління 2-літрового, чотирициліндрового дизельного двигуна Ingenium з турбонаддувом забезпечує покращену ефективність завдяки технології MHEV; Завжди на зв’язку: технології включають новітню інформаційно-розважальну систему Pivi Pro dual-sim, доступну з абсолютно новим 11,4-дюймовим вигнутим сенсорним екраном з високою розподільчою здатністю;

технології включають новітню інформаційно-розважальну систему Pivi Pro dual-sim, доступну з абсолютно новим 11,4-дюймовим вигнутим сенсорним екраном з високою розподільчою здатністю; Завжди в курсі: функція оновлення програмного забезпечення “по повітрю” забезпечує безперебійну та віддалену модернізацію софту;

функція оновлення програмного забезпечення “по повітрю” забезпечує безперебійну та віддалену модернізацію софту; Спокій та комфорт пасажирів: система поглинання шуму від дороги InnovativeActive та іонізація повітря в салоні з фільтрацією PM2,5 для захоплення надтонких частинок та алергенів;

система поглинання шуму від дороги InnovativeActive та іонізація повітря в салоні з фільтрацією PM2,5 для захоплення надтонких частинок та алергенів; Доступний для замовлення: новий Jaguar F-PACE коштує від 40 860 у Великобританії.

Фото: Jaguar F-Pace 2021 / Jaguar

Агрегат PHEV використовує чотирициліндровий бензиновий силовий агрегат і має віддачу у 404 к.с. і здатний рухати автомобіль на чистій електриці на відстань до 53 км. З таким мотором Jaguar F-Pace P400e прискорюється з місця до 100 км/год за 5,3 секунди. Шестициліндровий бензиновий та дизельний двигуни MHEV базуються на нових 3-літрових R6 серії Ingenium потужністю у 340 к.с. та 400 к.с.

Дивіться також: Позашляховики 2020: найдорожчі моделі в Україні