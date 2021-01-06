22 января в штате Аризона состоится аукцион, на котором продадут Jaguar D-Type 1955 года выпуска, который ранее принадлежал менеджеру легендарной группы Led Zeppelin Питера Гранта. Стоимость лота оценивается от $5 750 000 до $7 500 000.

Выставленный на продажу Jaguar D-Type XKD 518 имеет очень интересную историю. Первым его владельцем был известный гонщик Питер Блонд. Менеджер Led Zeppelin приобрел автомобиль в 1974 году.

Читайте также: Концерн Jaguar Land Rover обвиняет Volkswagen-Audi в краже технологий

Конструкция Jaguar D-Type состоит из несущего кузова типа монокок из легкого магниевого сплава, к которому крепится трубчатая передняя рама, на которой установлена подвеска, четырехскоростная коробка передач и двигатель.

Шестицилиндровый мотор с сухим картером Jaguar D-Type имеет объем 3,5 литра и с помощью трех карбюраторов Weber выдает мощность в 265 л. с.

Автомобиль массой в 1219 кг разгоняется с места до 100 км / ч за 4,7 секунды и развивает максимальную скорость в 240 километров в час.