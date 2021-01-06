22 січня у штаті Арізона відбудеться аукціон, на якому придадуть Jaguar D-Type 1955 року випуску, який раніше належав менеджеру легендарного гурту Led Zeppelin Пітеру Гранту. Вартість лоту оцінюється від $5 750 000 до $7 500 000.

Виставлений на продаж Jaguar D-Type XKD 518 має дуже цікаву історію. Першим його власником був відомий гонщик Пітер Блонд. Менеджер Led Zeppelin придбав автомобіль у 1974 році.

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Конструкція Jaguar D-Type складається з несучого кузову типу монокок з легкого магнієвого сплаву, до якого кріпиться трубчаста передня рама, на якій встановлена підвіска, чотиришвидкісна коробка передач і двигун.

Шестициліндровий мотор з сухим картером Jaguar D-Type має об’єм 3,5 літра і за допомогою трьох карбюраторів Weber видаває потужність в 265 к. с.

Автомобіль масою в 1219 кг розганяється з місця до 100 км / год за 4,7 секунди і розвиває максимальну швидкість в 240 кілометрів на годину.