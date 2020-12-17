Гоночный электрокар, созданный для виртуального мира игры Gran Turismo, воплотился в полномасштабную "живую" модель.

Разработан на основе существующего купе Jaguar Vision Gran Turismo, новый виртуальный гиперкар называют "эмоциональной эволюцией". Полномасштабная модель построена Jaguar Design, чтобы продемонстрировать радикальную интерпретацию электрического гоночного автомобиля Jaguar

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Vision Gran Turismo SV полностью разработан в виртуально мире. Аэродинамика оптимизирована, испытана и проверена с помощью самых современных инструментов моделирования.

Фото: Jaguar Vision Gran Turismo SV / Jaguar

Гиперкар использует технологии Jaguar Formula E, в первую очередь четыре электрических двигателя Jaguar Racing, которые обеспечивают производительность в 1877 л.с. (1400 кВт) и 3360 Нм, ускорение 0-100 км/ч за 1,65 секунды и максимальную скорость в 410 км/ч.

Jaguar Vision Gran Turismo SV появится в игре Gran Turismo в 2021 году.