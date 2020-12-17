Гоночний електрокар, створений для віртуального світу гри Gran Turismo, втілився у повномасштабну "живу" модель.

Розроблений на основі існуючого купе Jaguar Vision Gran Turismo, новий віртуальний гіперкар називають “емоційною еволюцією”. Повномасштабна модель побудована Jaguar Design, щоб продемонструвати найрадикальнішу інтерпретацію електричного гоночного автомобіля Jaguar

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Vision Gran Turismo SV повністю розроблений у віртуальному світі. Аеродинаміка оптимізована, випробувана та перевірена за допомогою найсучасніших інструментів моделювання.

Фото: Jaguar Vision Gran Turismo SV / Jaguar

Гіперкар використовує технології Jaguar Formula E, в першу чергу чотири електричні двигуни Jaguar Racing, котрі забезпечують продуктивність у 1877 к.с. (1400 кВт) і 3360 Нм, прискорення 0-100 км/год за 1,65 секунди та максимальну швидкість у 410 км/год.

Jaguar Vision Gran Turismo SV з’явиться у грі Gran Turismo у 2021 році.