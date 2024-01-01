Мотоциклы Jawa возвращается на украинский рынок, но не из Чехии

Индийская Mahindra купила легендарный бренд и уже несколько лет выпускает мотоциклы Jawa. Пришло время появления этих мотоциклов и на нашем рынке. "С гордостью и волнением мы объявляем о возвращении культового мотоциклетного бренда Jawa на украинский рынок", - сообщается на странице Jawa Украина в фейсбук.

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"Для многих из нас Jawa - это не просто марка мотоциклов, это ассоциации с беззаботной молодостью, когда каждое вращение колеса приносило приятные ощущения свободы и приключений. Возвращение Jawa на украинский рынок дает возможность прикоснуться к этим неповторимым воспоминаниям, оживить дух времени и подарить новые эмоции", - сказано в сообщении.

Прайс на новые Jawa впечатляющий. Jawa 350 OHC стоит €5 800. За Jawa 300 CL продавцы просят €6 000. Jawa 350 Perak обойдется в €6 900.

Jawa 350 OHC

Jawa 350 Perak

Одноклассники, которые также производятся в Индии и официально продаются в Украине, более доступны. За Bajaj Dominar 400 просят $4 490. KTM 390 DUKE стоит $6 045. А BMW G 310 R оценивают в $6 649.