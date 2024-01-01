Jawa повертається на український ринок

Індійська Mahindra купила легендарний бренд та вже кілька років випускає мотоцикли Jawa. Настав час появи цих мотоциклів і на нашому ринку. «З гордістю та хвилюванням ми оголошуємо про повернення культового мотоциклетного бренду Jawa на український ринок», - повідомляють на сторінці Jawa Україна у фейсбук.

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«Для багатьох з нас Jawa - це не просто марка мотоциклів, це асоціації з безтурботною молодістю, коли кожне обертання колеса приносило приємні відчуття свободи та пригод. Повернення Jawa на український ринок дає можливість доторкнутися до цих неповторних спогадів, оживити дух часу та подарувати нові емоції», - сказано в повідомленні.

Прайс на нові Jawa вражаючий. Jawa 350 OHC коштує €5 800. За Jawa 300 CL продавці просять €6 000. Jawa 350 Perak обійдеться в €6 900.

Jawa 350 OHC

Jawa 350 Perak

Однокласники, які також виробляються в Індії та офіційно продаються в Україні, більш доступні. За Bajaj Dominar 400 просять $4 490. KTM 390 DUKE коштує $6 045. А BMW G 310 R оцінюють в $6 649.