Кроссовер с тремя рядами кресел будут выпускать на местном заводе для продажи исключительно на индийском рынке.

Бренд Jeep активно расширяет линейку моделей с тремя рядами сидений. В портфолио производителя есть Wagoneer и Grand Wagoneer, Grand Cherokee L, китайский Grand Commander, бразильский Commander, а теперь будет еще и индийский, но под собственным именем – Meridian.

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Первые официальные изображения и видео от Jeep india демонстрируют сходство кузова индийской новинки с “коммандером” из Латинской Америки. Индийские СМИ предсказывают внедорожнику 2-литровый 200-сильный турбодизель, девятискоростной “автомат” и систему полного привода, не исключая и появление гибридной силовой установки. Известно, что Jeep Meridian будет иметь конфигурацию салона на 5 – 6 и 7 мест.

Официальная премьера Jeep Meridian ожидается в ближайшие несколько недель. Производство Jeep Meridian наладят в индийской Пуне, где уже выпускаются локальные Wrangler и Compass. Продажи новинки должны начаться в середине этого года.