Jeep Renegade E-Hybrid и Compass E-Hybrid расширяют количество европейских моделей с комбинированным приводом до пяти. По плану производителя, до конца этого года вся европейская линейка моделей Jeep должна быть электрифицированной.

До конца этого года бренд Jeep будет предлагать только электрифицированные внедорожники в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, северных странах Европы и Португалии. С дебютом гибридных Compass и Renegade таких моделей становится три.

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После успешного запуска в Европе плагин-гибридного Jeep 4xe plug-in hybrid, альянс Stellantis заявил, что все модели американской марки будут электрифицированы до конца 2022 года. На самом же деле без электрического помощника остался лишь пикап Gladiator – четвертая модель в линейке Jeep в Европе.

Дилеры Jeep в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Италии, Северных странах и Португалии уже принимают заказы на обе новинки. В Италии, где Jeep наиболее популярный из всех европейских стран, Renegade E-Hybrid стоит от 28 137 евро (24 900 евро базовая модель), а Compass E-Hybrid оценен в 32 701 евро (31 900 евро базовая модель). Машины должны начать поступать покупателям в марте.

Новые версии Renegade и Compass e-Hybrid оснащены бензоэлектрической установкой на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 130 лошадиных сил, которому помогает 20-сильный электромотор. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями.

Следующей электрифицированной моделью Jeep в Европе станет Grand Cherokee с 381-сильной установкой, которая состоит из 2-литрового турбомотора и двух электрических двигателей.

Фото: Jeep Renegade e-Hybrid и Compass e-Hybrid / Stellantis