Jeep Renegade E-Hybrid та Compass E-Hybrid розширюють кількість європейських моделей з комбінованим приводом до п'яти. За планом виробника, до кінця цього року уся європейська лінійка моделей Jeep має бути електрифікованою.

До кінця цього року бренд Jeep пропонуватиме лише електрифіковані позашляховики у Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Північних країнах Європи та Португалії. З дебютом гібридних Compass і Renegade таких моделей стає три.

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Після успішного запуску в Європі плагін-гібридного Jeep 4xe plug-in hybrid, альянс Stellantis заявив, що усі моделі американської марки будуть електрифіковані до кінця 2022 року. Насправді ж без електричного помічника залишився лише пікап Gladiator – четверта модель в лінійці Jeep у Європі.

Дилери Jeep у Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Італії, Північних країнах та Португалії вже приймають замовлення на обидві новинки. В Італії, де Jeep найбільш популярний з усіх європейських країн, Renegade E-Hybrid коштує від 28 137 євро (24 900 євро базова модель), а Compass E-Hybrid оцінений у 32 701 євро (31 900 євро базова модель). Машини мають почати надходити покупцям у березні.

Нові версії Renegade та Compass e-Hybrid оснащені бензоелектричною установкою на базі 1,5-літрового турбомотора потужністю 130 кінських сил, якому допомагає 20-сильний електромотор. Двигун працює в парі з 7-ступінчастою трансмісією з двома зчепленнями.

Наступною електрифікованою моделлю Jeep у Європі стане Grand Cherokee з 381-сильною установкою, яка складається з 2-літрового турбомотора та двох електричних двигунів.

Фото: Jeep Renegade e-Hybrid та Compass e-Hybrid / Stellantis