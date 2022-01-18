Кросовер отримав особливий режим руху для "зелених зон".

Kia Niro нового покоління має сміливий і стильний зовнішній дизайн, просторий мінімалістичний інтер’єр з якісними та екологічно чистими матеріалами, найсучасніші електрифіковані силові агрегати та системи безпеки, а також розширені функції підключення – усе, щоб створити для користувачів “інтуїтивно зрозумілий, спокійний і без зайвих напружень досвід їзди”.

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Кросовер Niro з’явився в лінійці Kia у 2016 році. Він став першим гібридним автомобілем марки та непогано показав себе на ринку відтоді, тож наприкінці минулого року “Ніро” повністю оновився, змінивши покоління. Зараз стартували продажі нового покоління Niro на домашньому ринку Південної Кореї, а в найближчі місяці кросовер з’явиться у продажу в інших країнах світу. Разом з оголошенням про старт продажів, Kia розкрила і всі подробиці про новинку, недоступні під час торішньої презентації.

У Південній Кореї Kia Niro 2022 коштує 26,6 мільйона вон – близько 630 тисяч гривень за поточним курсом обміну. Кросовер оснащується гібридною силовою установкою на основі 1,6-літрового бензинового мотора. З допомогою електромотора силова установка продукує 141 кінську силу потужності, які транслює на колеса шестишвидкісна роботизована коробка передач з подвійним зчепленням.

Силова установка має особливий режим руху Green Zone Drive, з яким кросовер стає максимально екологічним, вимикаючи бензиновий мотор і може заїжджати у паркову зону чи центр міста, куди заборонено в’їзд неелектричним транспортним засобам. Запас ходу на одній електротязі не вказаний, тому можна припустити, що він залишився таким, як у попереднього покоління моделі – 42 кілометри.

Інтер’єр кросовера, як і зовнішність, має багато спільного з повністю електричним Kia EV6. Як і в останнього, у Niro є пара екранів, об’єднаних в один, сенсорне керування клімат-контролем та шайба управління трансмісією. В оздобленні широко використовуються перероблені та еко-матеріали, зокрема, оббивка сидінь тканиною з волокон листя евкаліпта.

Kia також нагадала, що слідом за гібридним Niro PHEV, готується вивести й повністю електричний Niro EV другого покоління. Актуальний електрокар оснащується 201-сильною силовою установкою та акумулятором на 64 кіловат-години, з яким може долати 385 кілометрів на одному заряді.