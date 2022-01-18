Кроссовер получил особый режим движения для "зеленых зон".

Kia Niro нового поколения имеет смелый и стильный внешний дизайн, просторный минималистичный интерьер с качественными и экологически чистыми материалами, современные электрифицированные силовые агрегаты и системы безопасности, а также расширенные функции подключения – все, чтобы создать для пользователей “интуитивно понятный, спокойный и без лишних напряжений опыт езды”.

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Кроссовер Niro появился в линейке Kia в 2016 году. Он стал первым гибридным автомобилем марки и неплохо показал себя на рынке с тех пор, поэтому в конце прошлого года “Ниро” полностью обновился, сменив поколение. Сейчас стартовали продажи нового поколения Niro на домашнем рынке Южной Кореи, а в ближайшие месяцы кроссовер появится в продаже в других странах мира. Вместе с объявлением о старте продаж, Kia раскрыла и все подробности о новинке, недоступные во время прошлогодней презентации.

В Южной Корее Kia Niro 2022 стоит 26,6 миллиона вон – около 630 тысяч гривен по текущему курсу обмена. Кроссовер оснащается гибридной силовой установкой на основе 1,6-литрового бензинового мотора. С помощью электромотора силовая установка производит 141 лошадиную силу мощности, которые транслирует на колеса шестискоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Силовая установка имеет особый режим движения Green Zone Drive, с которым кроссовер становится максимально экологичным, выключая бензиновый мотор, и может заезжать в парковую зону или центр города, куда запрещен въезд неэлектрическим транспортным средствам. Запас хода на одной электротяге не указан, поэтому можно предположить, что он остался таким, как у предыдущего поколения модели – 42 километра.

Интерьер кроссовера, как и внешний вид, имеет много общего с полностью электрическим Kia EV6. Как и у последнего, у Niro есть пара экранов, объединенных в один, сенсорное управление климат-контролем и шайба управления трансмиссией. В отделке широко используются переработанные и эко-материалы, в частности, обивка сидений тканью из волокон листьев эвкалипта.

Kia также напомнила, что вслед за гибридным Niro PHEV, готовится вывести и полностью электрический Niro EV второго поколения. Актуальный электрокар оснащается 201-сильной силовой установкой и батареей на 64 киловатт-часа, с которыми может преодолевать 385 километров на одном заряде.