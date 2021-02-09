Недавно у Wrangler появилась гибридная версия 4xe, а в следующем месяце американский производитель представит полностью электрическую модификацию.

Марка Jeep запустила специальный сайт под названием The Road Ahead (”дорога впереди“,”путь вперед"), на котором представлены самые передовые модели, уже вышедшие в продажу, или появятся в ближайшее время. Среди них и будущий электрический Jeep Wrangler.

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The Road Ahead предлагает взгляд на близкое будущее бренда Jeep – новые технологии, новые модели машин и новые направления бизнеса. На сайте можно познакомиться с новыми Grand Cherokee, Wagoneer и гибридным Wrangler 4xe, а также узнать о фирменной системе автопилот, передовых мультимедийных возможностях машин Jeep и их системах помощи водителю.

Что касается электрического Jeep Wrangler, то на сайте можно увидеть мини-видео, или скорее gif-изображение, демонстрирующее аккумуляторные батареи под “кожей” внедорожника и единственный электромотор, размещенный спереди. Также похоже, что присутствует довольно стандартная эмиссия передач и раздаточная коробка.

Презентация электрического Jeep Wrangler должна состояться во время ежегодного мероприятия Easter Jeep Safari в пустыне Моаб, которое продлится с 27 марта до 4 апреля.

Фото: тизер электрического Jeep Wrangler / Jeep