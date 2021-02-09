Нещодавно у Wrangler з'явилась гібридна версія 4xe, а наступного місяця американський виробник представить повністю електричну модифікацію.

Марка Jeep запустила спеціальний сайт під назвою The Road Ahead (“дорога попереду”, “шлях вперед”), на якому представлено найпередовіші моделі, що вже вийшли у продаж, або з’являться найближчим часом. Серед них і майбутній електричний Jeep Wrangler.

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The Road Ahead пропонує погляд на близьке майбутнє бренду Jeep – нові технології, нові моделі машин та нові напрямки бізнесу. На сайті можна познайомитись із новими Grand Cherokee, Wagoneer та гібридним Wrangler 4xe, а також дізнатись про фірмову систему автопілот, передові мультимедійні можливості машин Jeep та їх системи допомоги водію.

Що стосується електричного Jeep Wrangler, то на сайті можна побачити міні-відео, чи радше gif-зображення, що демонструє акумуляторні батареї під “шкірою” позашляховика та єдиний електромотор, розміщений спереду. Також схоже, що присутня досить стандартна емісія передач та роздаткова коробка.

Презентація електричного Jeep Wrangler повинна відбутись під час щорічного заходу Easter Jeep Safari у пустелі Моаб, який триватиме з 27 березня до 4 квітня.

Фото: тізер електричного Jeep Wrangler / Jeep