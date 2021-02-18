"Мы остановили аквапланирование", смело завяляют разработчики – EasyRain, Bosch и Italdesign, которые успешно опробовали устройство на серийном универсале Audi.

Новейшие технологии могут сделать аквапланирование делом прошлого. Итальянская технологическая компания успешно завершила тестирование и готова к внедрению систем Easyrain AIS в массовые автомобили.

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Существует проблема, которую современные системы безопасности, такие как ABS, ESP или TCS, не могут решить – аквапланирование. Система Easyrain AIS (Aquaplaning Intelligent Solution) способна восстановить сцепление шин с дорогой и вернуть водителю контроль над автомобилем, благодаря контролируемой струе воды, которая подается перед передними колесами, разбивая слой воды на асфальте, сквозь который покрышки не достают до поверхности.

“Сотрудничество было необходимо для достижения цели проекта. Дочерние компании Bosch VHIT и Bosch Engineering в сотрудничестве с Tecnologie Diesel и Centro Studi Componenti per Veicoli поддерживали разработку проекта, начиная от стадии концепции и заканчивая тест-драйвом. Очень хороший пример сотрудничества”, – отметил Алессандро Фауда, менеджер по инженерному развитию в Bosch VHIT.

Активная система безопасности против аквапланирования AIS является гидравлической системой, которая состоит из насоса и двух сложных форсунок, которые активируются программно. Виртуальный датчик распознает начало аквапланирования, мгновенно информируя систему. Что важно, AIS не требует дополнительных датчиков или резервуаров, кроме тех, которые уже есть в транспортном средстве.

На этом видео вверху показан автомобиль с выключенной системой AIS, а в нижней части – с включенной. Видео демонстрирует один и тот же проезд универсала в нормальном режиме, а также с замедлением воспроизведения на 50 процентов и на четверть. Скорость автомобиля на входе в поворот – 95 километров в час, на асфальте слой воды толщиной 7 миллиметров.