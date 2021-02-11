Powerpaste на основе гидрида магния позволяет накапливать и хранить водородную энергию в 10 раз плотнее.

Водород обладает огромным потенциалом, как источник чистой энергии, но для его широкого использования нужно оптимизировать его хранение и транспортировку. В настоящее время используется метод с использованием высокого давления, но он имеет ряд недостатков. Альтернативой может стать новая разработка Института технологий производства и передовых материалов Фраунгофера в Дрездене – Powerpaste.

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Международная команда исследователей смешала магний с водородом при температуре около 350°C и давлении в пять-шесть раз выше атмосферного. В препарат были добавлены сложный эфир и соль металла для образования вязкой серой массы. Полученное вещество оказалось более стабильным от сжатого водорода и прекрасно подходит для загрузки в специализированные картриджи, тоже разработанные учеными.

Powerpaste полностью стабильна при температуре до 250°C. Вещество сохраняет в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные аккумуляторы с аналогичным весом, и существенно больше, чем бак водорода с такими же габаритами. А запас хода автомобилей, которые работают на базе Powerpaste, может превзойти даже показатели бензинового транспорта, считают ученые.

При этом Powerpaste создали с прицелом не на электромобили, а на более мелкие виды персонального транспорта, вроде самокатов. Вес и размеры “аккумуляторов” на основе Powerpaste позволят установить водородные двигатели и картриджи на нижнюю раму; процесс заправки самоката будет занимать меньше минуты, говорят ученые.

Институт Фраунгофера уже начал строительство пилотной линии для производства пастовых накопителей. Объект будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года, а в следующем году будут готовы первые четыре тонны Powerpaste.