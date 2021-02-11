Powerpaste на основі гідриду магнію дозволяє накопичувати і зберігати водневу енергію в 10 разів більш щільно.

Водень має величезний потенціал, як джерело чистої енергії, але для його широкого використання потрібно оптимізувати його зберігання та транспортування. Наразі використовується метод з використанням високого тиску, але він має ряд недоліків. Альтернативою може стати нова розробка Інституту технологій виробництва та передових матеріалів Фраунгофера в Дрездені – Powerpaste.

Також цікаво: Як виглядає "автостанція" для швидкісних капсул "Гіперлуп": відео

Міжнародна команда дослідніків змішала магній з воднем при температурі близько 350° C і тиску, у п'ять-шість разів вищому за атмосферний. У препарат були додані складний ефір та металеві солі. сіль металу для утворення в'язкої сірої маси. Отримана речовина виявилася більш стабільною від стисненого водню і чудово підходить для завантаження у спеціалізовані картриджі, також розроблені вченими.

Powerpaste повністю стабільна при температурі до 250° C. Речовина зберігає у 10 разів більше енергії, ніж літій-іонні акумулятори з аналогічною вагою і істотно більше, ніж бак водню з такими ж габаритами. А запас ходу автомобілів, що працюють на базі Powerpaste, може перевершити навіть показники бензинового транспорту, вважають вчені.

При цьому Powerpaste створили щ прицілом не на електромобілі, а на дрібніші види персонального транспорту, на кшталт самокатів. Вага і розміри “акумуляторів” на основі Powerpaste дозволять встановити водневі двигуни й картриджіна нижню раму; процес заправки самоката буде займати менше хвилини, кажуть вчені.

Інститут Фраунгофера вже розпочав будівництво пілотної лінії для виробництва пастових накопичувачів. Об'єкт буде введено в експлуатацію до кінця 2021 року, а наступного року будуть готові перші чотири тонни Powerpaste.