"Ми зупинили аквапланування", сміливо завяляють розробники – EasyRain, Bosch та Italdesign, які успішно випробували пристрій на серійному універсалі Audi.

Новітні технології можуть зробити аквапланування справою минулого. Італійська технологічна компанія успішно завершила тестування та готова до впровадження систем Easyrain AIS у масові автомобілі.

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Існує проблема, яку сучасні системи безпеки, такі як ABS, ESP або TCS, не можуть вирішити – аквапланування. Система Easyrain AIS (Aquaplaning Intelligent Solution) здатна відновити зчеплення шин з дорогою та повернути водію контроль над автомобілем, завдяки контрольованому струмені води, що подається перед передніми колесами, розбиваючи шар води на асфальті, крізь який покришки не дістають до поверхні.

“Співпраця була необхідною для досягнення мети проекту. Дочірні компанії Bosch VHIT та Bosch Engineering у співпраці з Tecnologie Diesel та Centro Studi Componenti per Veicoli підтримували розробку проекту, починаючи від фази концепції та закінчуючи тест-драйвом. Дуже хороший приклад співпраці”, – зазначив Алессандро Фауда, менеджер з інженерного розвитку в Bosch VHIT.

Активна система безпеки проти аквапланування AIS є гідравлічною системою, що складається з насоса та двох складних форсунок, які активуються програмно. Віртуальний датчик розпізнає початок аквапланування, миттєво інформуючи систему. Що важливо, AIS не вимагає додаткових датчиків або резервуарів, крім тих, які вже є в транспортному засобі.



На цьому відео у верхній частині показано автомобіль з вимкненою системою AIS, а у нижній – з увімкненою. Відео демонструє один і той же проїзд універсала в нормальному режимі, а також з уповільненням відтворення на 50 відсотків і на чверть. Швидкість автомобіля на вході в поворот – 95 кілометрів на годину, на асфальті шар води товщиною 7 міліметрів.