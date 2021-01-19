Даже простое наблюдение за движениями двух внедорожников на гигантских качелях чрезвычайно волнительно. А как насчет того, чтобы оказаться внутри? Посмотрите на реакцию пассажиров.

Зрители YouTube любят трюкачей, как профессионалов, так и любителей. Видео из Китая демонстрирует, скорее, энтузиастов, которые достигли мастерства в своем деле и теперь еще и предлагают зрителям участие в своих опасных номерах.

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Легкие компактные кроссоверы Chevrolet/Geo Tracker на качелях не оборудованы никакими вспомогательными средствами или защитным оборудованием, поэтому то, что можно увидеть в видео ниже, происходит на свой страх и усмотрение всех участников.

Обстоятельства этого трюка не ясны. После появления оригинального ролика, начали появляться подобные, причем в одном из них огромная качель появилась в телешоу, в котором можно увидеть реакцию пассажиров. И качель, похоже, та же, что и в первом видео – очевидно, трудно найти массивные качели для автомобилей.

Почему Trackers используются в каждом видео с такой забавой? Можно предположить, что это связано с их короткой колесной базой, небольшим весом и четким откликом руля.

Тот факт, что в кузове этих машин есть пассажиры, довольно неприятный. Учитывая, насколько близко оба водителя подводят машины к краю качели, авария может легко случиться в любой момент, из-за мелкой ошибки. К тому же, машины не оборудованы каркасами безопасности, а у пассажиров и водителей даже нет шлемов.