Навіть просте спостереження за рухами двох позашляховиків на гігантських гойдалках надзвичайно хвилююче. А як щодо того, щоб опинитись всередині? Подивіться на реакцію пасажирів.

Глядачі YouTube люблять трюкачів, як професіоналів, так і аматорів. Відео з Китаю демонструє, скоріше, ентузіастів, що досягли майстерності у своїй справі і тепер ще й пропонують глядачам участь у своїх небезпечних номерах.

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Легкі компактні кросовери Chevrolet/Geo Tracker на гойдалках не обладнані жодними допоміжними засобами чи захисним обладнанням, тому те, що можна побачити у відео нижче, відбувається на власний страх і розсуд усіх учасників.



Обставини цього трюку не ясні. Після появи оригінального ролика, почали з’являтись подібні, причому в одному з них велетенська гойдалка з’явилась у телешоу, в якому можна побачити реакцію пасажирів. І гойдалка, схоже, та ж сама, що й у першому відео – очевидно, важко знайти масивні гойдалки для автомобілів.

Чому саме Trackers використовуються у кожному відео з такою забавою? Можна припустити, що це пов’язано з їх короткою колісною базою, невеликою вагою та чітким відгуком керма.

Той факт, що в кузові цих машин є пасажири, досить неприємний. Враховуючи, наскільки близько обидва водії підводять машини до краю гойдалки, аварія може легко трапитися будь-якої миті, через найдрібнішу помилку. До того ж, машини не обладнані каркасами безпеки, а пасажири та водії навіть не мають шоломів.