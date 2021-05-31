Ответственность за поджог взяла на себя радикальная группировка Vulkangruppe.

На строительной площадке Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg близ Берлина произошел пожар, причиной которого называют поджог высоковольтных кабелей. Ответственность взяла на себя группа активистов Vulkangruppe.

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Пожар на территории Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg не успел распространиться и охватил площадь всего около трех квадратных метров, сообщает Reuters. По данным криминальной полиции Германии, ответственность за поджог на территории будущей фабрики по выпуску электрокаров взяли на себя активисты леворадикальной группировки Vulkangruppe.

Представители радикальной организации заявили, что целью поджога было уничтожение шести силовых кабелей и отключение энергоснабжения предприятия. Причиной своих действий экстремисты называют тот факт, что Tesla не является экологической и социально ответственной компанией, которой себя позиционирует.

Это уже не первая преграда на пути берлинской "Гигафабрики". В ходе строительства завода Tesla столкнулась с активным сопротивлением защитников окружающей среды – в том числе "Зеленой лиги Бранденбурга" и "Ассоциации по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии", которым удалось добиться временного судебного запрета на вырубку 83 гектаров хвойного леса в Грюнхайде южнее Берлина .

Немецкая Gigafactory станет первым производственным предприятием производителя в Европе. Открытие завода запланировано на конец текущего года.