Відповідальність за підпал взяло на себе радикальне угрупування Vulkangruppe.

На будівельному майданчику Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg поблизу Берліна сталася пожежа, причиною якої називають підпал високовольтних кабелів. Відповідальність узяла на себе група активістів Vulkangruppe.

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Пожежа на території Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg не встигла поширитись і охопила площу лише близько трьох квадратних метрів, повідомляє Reuters. За даними кримінальної поліції Німеччини, відповідальність за підпал на території майбутньої фабрики з випуску електрокарів узяли на себе активісти ліворадикального угруповання Vulkangruppe.

Представники радикальної організації заявили, що метою підпалу було знищення шести силових кабелів і відключення енергопостачання підприємства. Причиною своїх дій екстремісти називають той факт, що Tesla не є екологічною і соціально відповідальною компанією, якою себе позиціонує.

Це вже не перша перепона на шляху берлінської “Гігафабрики”. В ході будівництва заводу Tesla зіткнулася з активним опором захисників навколишнього середовища – в тому числі “Зеленої ліги Бранденбурга” та “Асоціації з охорони ландшафту та біорізноманіття Баварії”, яким вдалось домогтися тимчасової судової заборони на вирубку 83 гектарів хвойного лісу в Грюнхайде на південь від Берліна.

Німецька Gigafactory стане першим виробничим підприємством виробника у Європі. Відкриття заводу заплановано на кінець поточного року.