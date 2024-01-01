Электрические мотоциклы Energica больше не будут выпускать: известна причина

Компания за 15 лет зарекомендовала себя как эталон высокопроизводительной электрической мобильности, демонстрируя устойчивость и инновации. Даже ковидные годы не выбили производителя из колеи. Однако сейчас что-то пошло не так.

Сначала компания провела сокращение персонала примерно на 70%. Однако этого было мало. Совет учредителей принял решение начать процедуру банкротства. Извещение об этом появилось на сайте производителя.

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В заявлении для прессы сообщается: "Energica Motor Company SpA, производитель высокопроизводительных электрических мотоциклов, который на 75% контролируется американским фондом Ideanomics Inc., объявляет, что заседание Совета директоров состоялось 14 октября 2024 года. В 15:00 постановил ввести дело о банкротстве в порядке судебной ликвидации соответственно ст. 121 и далее закона о несостоятельности".

Сравнительно молодая компания Energica быстро завоевала репутацию благодаря своим мощным электрическим мотоциклам, в том числе Ego, Eva Ribelle и EsseEsse9, которые предлагали удивительную скорость, запас хода и крутящий момент. Главное, такие байки почти не имели себе равных в мировом производстве электрических мотоциклов.

Теперь Energica присоединится к списку компаний, восходящих к производственному олимпу.