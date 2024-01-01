Електричні мотоцикли Energica більше не випускатимуть: відома причина

Компанія за 15 років зарекомендувала себе як еталон високопродуктивної електричної мобільності, демонструючи стійкість та інновації. Навіть ковідні роки не вибили виробника з колії. Однак нині щось пішло не так.

Спочатку компанія провела скорочення персоналу приблизно на 70%. Однак цього було замало. Рада виробника прийняла рішення розпочати процедуру банкрутства. Сповіщення про це з'явилося на сайті виробника.

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У заяві для преси повідомлено: "Energica Motor Company SpA, виробник високопродуктивних електричних мотоциклів, який на 75% контролюється американським фондом Ideanomics Inc., оголошує, що засідання Ради директорів відбулося 14 жовтня 2024 року. О 15:00 постановила ввести справу про банкрутство в порядку судової ліквідації в порядку ст. 121 і далі закону про неспроможність".

Порівняно молода компанія Energica швидко здобула репутацію завдяки своїм потужним електричним мотоциклам, у тому числі Ego, Eva Ribelle та EsseEsse9, які пропонували дивовижну швидкість, запас ходу та крутний момент. Головне, такі байки майже не мали собі рівних у світовому виробництві електричних мотоциклів.

Тепер Energica приєднається до списку компаній, що сходять до виробничого олімпу.