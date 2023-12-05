Культовый городской автомобиль Fiat возвращается в США с запасом хода 240 км и ценой, которую трудно превзойти.

США остро нуждаются в электромобилях, доступных для обычных потребителей. Прямо сейчас, если вы наугад выберете новый электромобиль, он, вероятно, будет стоить более 50 000 долларов. И это просто нереально для большинства людей даже в США.

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Хорошие новости: новая, относительно доступная опция появится в начале следующего года в виде Fiat 500e 2024 года. Культовый итальянский городской автомобиль возвращается в США после короткого перерыва, и Fiat представил его миру во вторник. Он поступил в продажу в Европе в 2020 году.

Выпуск (500e)RED, первая доступная модель, будет стоить от 32 500 долларов. Хотя это не совсем дешево, это гораздо меньше, чем средняя цена электромобиля, которая в октябре составляла 51 762 доллара.

Так же, как и его предшественник, новый 500e оснащен двумя дверями, четырьмя сиденьями, ретро-стилем и миниатюрной площадью, предназначенной для протискивания на самых тесных парковочных местах. В то время, когда автопроизводители увеличивают объемы громоздких электрических пикапов и внедорожников, некоторые покупатели могут оценить компактный и энергоэффективный вариант. Кроме того, Fiat говорит, что обновленная модель стала длиннее и шире, чем раньше, что обеспечивает больше внутреннего пространства.

Стильный салон (500e)RED имеет много красных акцентов, закругленную панель приборов и красную вставку на приборной панели из блестящего пластика. Рядом с 7-дюймовым дисплеем, ориентированным на водителя, есть 10,25-дюймовый центральный сенсорный экран, оснащен Apple CarPlay и Android Auto.

Интересно, что 500e будет продаваться с зарядным устройством уровня 2, который покупатели могут установить в своем гараже или подъезде. При подключении к соединению уровня 2 (быстрее, чем в обычной настенной розетке, не так быстро, как постоянный ток общедоступной быстрой зарядки), хэтчбек может зарядить аккумулятор за четыре часа 15 минут, говорят в Fiat.

Используя быстрое зарядное устройство постоянного тока (более мощный тип, который можно найти на остановках на шоссе и в местах Tesla Supercharger), 500e можно зарядить батарею до 80% за 35 минут. 500e достигает максимальной скорости зарядки 85 кВт, медленнее, чем большинство других электромобилей. Но все это уравновешивается, поскольку небольшой автомобильный аккумулятор не требует много времени для зарядки.

По словам Fiat, 118 лошадиных сил и крутящий момент 220 Нм разгоняют его до сотни за 8,5 секунды. Есть несколько режимов привода. "Нормально" - это нормально. "Диапазон" усиливает рекуперативное торможение, чтобы сильнее замедлять автомобиль и посылать больше энергии аккумуляторной батарее во время торможения. Странно названный режим "Шерпа" максимизирует запас хода, ограничивая выходную мощность и максимальную скорость 500e.

Итак, хорошая ли покупка 500e? Это зависит от того, что вы хотите. Конкуренты включают Mini Electric, Nissan Leaf и Chevrolet Bolt. Все они находятся в одни ценовой категории.