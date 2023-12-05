Культовий міський автомобіль Fiat повертається до США з запасом ходу 240 км і ціною, яку важко перевершити.

США гостро потребують електромобілів, доступних для звичайних споживачів. Прямо зараз, якщо ви навмання виберете новий електромобіль, він, ймовірно, коштуватиме понад 50 000 доларів. І це просто нереально для більшості людей.

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Хороші новини: нова, відносно доступна опція з’явиться на початку наступного року у вигляді Fiat 500e 2024 року. Культовий італійський міський автомобіль повертається в США після короткої перерви, і Fiat представив його світові у вівторок. Він надійшов у продаж у Європі у 2020 році.

Випуск (500e)RED, перша доступна модель, коштуватиме від 32 500 доларів. Хоча це не зовсім дешево, це набагато менше, ніж середня ціна електромобіля, яка в жовтні становила 51 762 долари.

Так само, як і його попередник, новий 500e оснащений двома дверима, чотирма сидіннями, ретро-стилем і мініатюрною площею, призначеною для протисування на найтісніших місцях для паркування. У той час, коли автовиробники збільшують обсяги громіздких електричних пікапів і позашляховиків, деякі покупці можуть оцінити компактний і енергоефективний варіант. Крім того, Fiat каже, що оновлена модель стала довшою та ширшою, ніж раніше, що забезпечує більше внутрішнього простору.

Стильний салон (500e)RED має багато червоних акцентів, заокруглену панель приладів і червону вставку на приладовій панелі з блискучого пластику. Поруч із 7-дюймовим дисплеєм, орієнтованим на водія, є 10,25-дюймовий центральний сенсорний екран, оснащений Apple CarPlay і Android Auto.

Цікаво, що 500e продаватиметься із зарядним пристроєм рівня 2, який покупці можуть встановити у своєму гаражі чи під’їзді. При підключенні до з’єднання рівня 2 (швидше, ніж у звичайній настінній розетці, не так швидко, як постійний струм загальнодоступної швидкої зарядки), хетчбек може зарядити акумулятор за чотири години 15 хвилин, кажуть у Fiat.

Використовуючи швидкий зарядний пристрій постійного струму (більш потужний тип, який можна знайти на зупинках на шосе та в місцях Tesla Supercharger ), 500e можна зарядити батарею до 80% за 35 хвилин. 500e досягає максимальної швидкості заряджання 85 кВт, повільніше, ніж більшість інших електромобілів. Але все це врівноважується, оскільки невеликий автомобільний акумулятор не потребує багато часу для заряджання.

За словами Fiat, 118 кінських сил і крутний момент 220 Нм розганяють його до сотні за 8,5 секунди. Є кілька режимів приводу. «Нормально» — це нормально. «Діапазон» посилює рекуперативне гальмування, щоб сильніше сповільнювати автомобіль і надсилати більше енергії акумуляторній батареї під час гальмування. Дивно названий режим «Шерпа» максимізує запас ходу, обмежуючи вихідну потужність і максимальну швидкість 500e.

Отже, чи гарна покупка 500e? Це залежить від того, що ви прагнете. Конкуренти включають Mini Electric, Nissan Leaf та Chevrolet Bolt. Всі вони знаходяться в одні ціновій категорії.