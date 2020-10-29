"Голубой овал" анонсировал eTransit еще в апреле 2019 года, заявив, что фургон для европейского рынка будет готов в 2021 году. 12 ноября с новинки снимут обертку.

“Мы в Ford знаем, что такое “работа”, и эти электромобили будут настоящими рабочими транспортными средствами, чрезвычайно способными, с уникальными цифровыми услугами и эфирными возможностями для повышения производительности и безотказной работы наших клиентов из коммерческого сектора”, – пообещал исполнительный директор Ford Джим Фарли, анонсируя eTransit.

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Ford построит полностью электрический Transit в США. Это является частью плана электрификации компании, который включает полностью электрический пикап F-150 и в рамках которого компания до 2022 года инвестирует более 11,5 млрд долларов.

“Мы считаем, что рынок полностью электрических коммерческого фургона и пикапа будет огромным, и мы направляемся к этой возможности”, – отметил Фарли.

Говоря об электрическом Transit и F-150 в начале этого года, генеральный директор Ford прокомментировал, что “коммерческие автомобили являются критически важным компонентом нашей большой ставки на электрификацию. Как лидеры в этом пространстве, мы ускоряем наши планы относительно создания решений, которые помогут бизнесу работать лучше, начиная с наших полностью электрических Transit и F-150. Причем Ford eTransit – это не просто адаптация машины с ДВС под электрическую силовую установку, проектирование и разработка цифрового продукта, который будет двигать вперед наш флот коммерческого электротранспорта”.

Фото: тизеры Ford eTransit / Ford