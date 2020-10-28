Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, а стараниями фирмы Porsche небоскреб стал еще и самым большим в мире цифровым рекламным щитом.

На то, чтобы засветить грандиозное сооружение высотой 828 метров, понадобилось более миллиона светодиодных "фонариков". Теперь вся поверхность небоскреба каждую ночь превращается в символ электрификации.

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Площадь светового "дисплея" составляет 33 тысячи квадратных метров. Porsche не раскрывает деталей процесса, однако результат выглядит впечатляюще. Световое шоу начинается с мерцания синим, после чего на мгновение все угасает. Затем молния проходит сквозь конструкцию и перезапускает шоу, "заряжая" здание на 100%. После этого появляется надпись: "Каждый из когда-либо построенных Porsche имеет душу".

Далее следует череда различных моделей марки от самых первых – Lonner-Porsche, 356, 911, 918 Spyder и 919 Hybrid. А в завершение появляется еще одно сообщение: "Приготовьтесь к первому электрическому спортивному автомобилю с душой Porsche", после чего можно увидеть и сам электрокар. В конце Бурдж Халифа превращается в гигантский логотип Porsche.

Поразительное световое шоу было разработано для поддержки местного запуска Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S. Последний оснащен двумя электродвигателями, которые питаются от аккумуляторной батареи на 93,4 кВт-час. Это позволяет автомобилю производить до 751 л.с. (с кратковременным бустом) и ускоряться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Taycan Turbo S также может достичь максимальной скорости до 260 км/ч и преодолевать на одном заряде до 412 км.