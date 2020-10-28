Бурдж-Халіфа – найвища будівля у світі, а стараннями фірми Porsche хмарочос став ще й найбільшим рекламним у світі цифровим рекламним щитом.

На те, щоб засвітити грандіозну споруду висотою 828 метрів, знадобилось більше мільйона світлодіодних “ліхтариків”. Тепер уся поверхня хмарочоса щоночі перетворюється на символ електрифікації.

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Площа світлового “дисплея” становить 33 000 квадратних метрів. Porsche не розкриває деталей процесу, однак результат виглядає вражаюче. Світлове шоу розпочинається з мерехтіння синім, після чого на мить усе згасає. Потім блискавка проходить крізь конструкцію і перезапускає шоу, “заряджаючи” будівлю на 100%. Після цього з’являється напис: “Кожен з будь-коли побудованих Porsche має душу”.

Далі слідує череда різних моделей марки від найперших – Lonner-Porsche, 356, 911, 918 Spyder та 919 Hybrid. А на завершення з’являється ще одне повідомлення: “Приготуйтесь до першого електричного спортивного автомобіля з душею Porsche”, після чого можна побачити і сам електрокар. В кінці Бурдж Халіфа перетворюється на гігантський логотип Porsche.

Вражаюче світлове шоу було розроблене для підтримки місцевого запуску Taycan 4S, Taycan Turbo та Taycan Turbo S. Останній оснащений двома електродвигунами, які живляться від акумуляторної батареї на 93,4 кВт-год. Це дозволяє автомобілю виробляти до 751 к.с. (з короткочасним бустом) і прискорюватись від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди. Taycan Turbo S також може досягти максимальної швидкості у 260 км/год та долати на одному заряді до 412 км.